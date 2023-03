Confidenciales Tras la retractación de Cabal, la Corte Suprema aprobó la conciliación por injuria entre la senadora y el influenciador Beto Coral

Este martes 21 de marzo, la Corte Suprema de Justicia confirmó que aprobó la conciliación entre la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal y Franklin Humberto Coral, más conocido como Beto Coral, en un proceso por injuria y calumnia.

“Tras el acuerdo conciliatorio al que llegaron, la senadora se retractó de la mención que hizo en Twitter en la que lo señalaba de supuesta estafa a mujeres”, expresó el Alto Tribunal en la cuenta oficial de Twitter.

Recordemos que desde febrero de 2023, Cabal se retractó públicamente de los cuestionamientos que hizo en su momento en contra del influenciador de izquierda cercano al Gobierno del presidente Gustavo Petro.

#SalaDeInstrucción aprobó conciliación entre @MariaFdaCabal y Franklin Humberto Coral en proceso por injuria y calumnia. Tras el acuerdo conciliatorio al que llegaron, la senadora se retractó de mención que hizo en Twitter en la que lo señalaba de supuesta estafa a mujeres. — Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) March 21, 2023

En ese momento, la senadora del Centro Democrático escribió: “Conforme a la conciliación ante la Corte Suprema de Justicia, me permito informar respecto del trino de 10/08/2022, que no me consta que el señor Beto Coral haya sido imputado, acusado o condenado por estafar mujeres humildes”.

Agregó: “No fue mi intención afectar al querellante; la información en redes sociales me indujo a esa conclusión”.

Cabe resaltar que este martes la Corte Suprema oficializó que cerró la investigación contra Cabal después de revisar, entre otros, su retractación pública frente al influenciador.

En su momento, cuando Cabal rectificó los señalamientos en su contra, Coral respondió: “La senadora María Fernanda Cabal se retracta de sus afirmaciones. Agradezco su ánimo conciliatorio. Gracias a mi abogado Augusto Ocampo”.