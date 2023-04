Confidenciales Hoy termina la parte que me correspondió en la realización de mi sueño: Cecilia López agradece a Petro tras salir de MinAgricultura

Confidenciales Hoy termina la parte que me correspondió en la realización de mi sueño: Cecilia López agradece a Petro tras salir de MinAgricultura

La exministra de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno del presidente Gustavo Petro, Cecilia López, publicó en su cuenta oficial de Twitter unas palabras de agradecimiento hacia el mandatario por haberla permitido ejercer como ministra de la cartera citada.

En este mismo sentido, López manifestó que gracias a Gustavo Petro pudo cumplir uno de sus sueños, pero aclaró y recalcó que con la salida del cargo, sus ilusiones no terminan allí.

Hoy termina la parte que me correspondió en la realización de mi sueño de muchos años. Pero el sueño no termina, queda en grandes manos, las del señor presidente @petrogustavo a quién agradezco darme la oportunidad de haberlo iniciado. Felicitaciones a la nueva @MinAgricultura. — Cecilia Lopez Montaño (@CeciliaLopezM) April 27, 2023

“Hoy termina la parte que me correspondió en la realización de mi sueño de muchos años. Pero el sueño no termina, queda en grandes manos, las del señor presidente Gustavo Petro a quien agradezco darme la oportunidad de haberlo iniciado. Felicitaciones a la nueva minAgricultura”, trinó la ex alta funcionaria del Gobierno Petro.

Asimismo, Cecilia López aprovechó para felicitar y dar la bienvenida a la ministra entrante, Jhenifer Mojica, quien desde este miércoles 26 de abril tendrá la tarea de estar a la cabeza de uno de los ministerios más importantes del gabinete, el de Agricultura y Desarrollo Rural.

Por otra parte, la nueva titular de la cartera de Agricultura llega a este cargo mientras se desempeñaba como la directora de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras.

Vale la pena destacar que la salida de Cecilia López fue una de las que más causó controversia, teniendo en cuenta que ella era una de las integrantes más curtidas del Gobierno y con mayor experiencia en su espalda. Fuera de este cargo público, anteriormente ya había sido ministra de Ambiente y directora del Departamento Nacional de Planeación.

La salida de López se dio luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara la salida de siete de sus ministros. Estos cambios se llevan a cabo en medio de la crisis del Gobierno por el rompimiento de la coalición oficialista, a raíz de las discrepancias en torno a la reforma a la salud.