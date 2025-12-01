Iván Cepeda se dispara en Polymarket: sus probabilidades de ganar en 2026 pasaron de 17 a 30 por ciento en 24 horas

El candidato del petrismo, Iván Cepeda, viene creciendo en los sondeos, posicionándose como el candidato más fuerte de ese sector.

En tan solo 24 horas, pasó de un 17 % de probabilidad de ganar las elecciones presidenciales de 2026, a un 30 %, según Polymarket, la reconocida plataforma que realiza predicciones en el mundo.

En esa medición también se muestra que Abelardo de la Espriella tiene el 39 %, por lo que el candidato de la derecha sería el que va liderando ese sondeo. Le siguen Sergio Fajardo con el 13 % y Roy Barreras con el 10,2 %.