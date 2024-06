Iván Name denuncia que su cuenta de Instagram fue hackeada: “No se ha logrado su recuperación”

Iván Name, presidente del Senado de la República, emitió un comunicado anunciando que su cuenta de Instagram fue hackeada. De acuerdo con el senador de la Alianza Verde, aún no ha podido recuperar el acceso a la red social.

“Mi cuenta en la red social Instagram ha sido objeto de hackeo y hasta el momento no ha sido posible recuperar su acceso. He puesto en conocimiento a la unidad de delitos informáticos de la Policía Nacional este ataque, para que se adopten las medidas pertinentes”, informó Name en el comunicado.