Jerome Sanabria deja en evidencia la ignorancia de Alfredo Mondragón sobre reforma a la salud: “No tiene ni idea”

Igualmente, el legislador vallecaucano estuvo como invitado este jueves, 6 de diciembre, en Blu Radio para hablar sobre la aprobada iniciativa. Sin embargo, la joven Jerome Sanabria aprovechó las redes sociales para exponer que Mondragón no tiene ni idea con respecto a la reforma.

“Qué desastre de entrevista de Mondragón en Blu Radio. No tiene ni idea cómo va a funcionar el sistema de salud después de la reforma que tanto defiende. No sabe cuánto va a costar, cuántos Caps va a haber y cómo se garantizará la cobertura. No saben qué defienden”, indicó inicialmente.