Confidenciales Jota Pe Hernández celebra que Roy Barreras se haya quedado sin curul en el Senado: “Aquí no pueden hacer lo que se les da la gana”

Jota Pe Hernández, uno de los senadores que más ha cuestionado el papel de Roy Barreras como presidente del Senado, celebró la decisión del Consejo de Estado de retirarle su curul por doble militancia.

“Los funcionarios y servidores públicos, sobre todo los políticos, tenemos reglas y obligaciones constitucionales que debemos cumplir. En Colombia está prohibida la doble militancia y quien incurra en ella debe responder”, dijo el tercer senador más votado en 2022.

Pero no se detuvo ahí, sino que fue crítico con el congresista del Pacto Histórico: “Este fallo que hoy decide el Consejo de Estado sobre Roy Barreras es una muestra y un mensaje para todos los politiqueros, que aquí no pueden hacer lo que se les da la gana. Ustedes no tienen corona, ustedes no son intocables. Ha llegado el tiempo de limpiar la democracia y hacer una política limpia. Este fallo nos llena de esperanza”.

🔴Sobre la destitución de Roy Barreras pic.twitter.com/RfHXANXbm0 — Jota Pe Hernández (@JotaPeHernandez) May 5, 2023

La decisión sobre Roy Barreras la oficializó este jueves 4 de mayo el Consejo de Estado a través de su cuenta oficial de Twitter, donde dejó claro que el principal impulsor de las reformas de Gustavo Petro en el Congreso “incumplió su deber de renunciar a su curul 12 meses antes de la fecha de inscripciones para las elecciones de Congreso en el período 2022-2026, para presentarse por otra colectividad”.