Confidenciales Jota Pe Hernández le cantó la tabla a Roy Barreras en Twitter y lo tildó de “lagarto”

Roy Barreras, actual presidente del Senado de la República, compartió este jueves un extenso hilo en su cuenta personal de Twitter luego de que la representante Katherine Miranda denunciara un supuesto ‘mico’ en la conciliación de la reforma política en el Congreso, la cual se prolongó hasta la madrugada.

“Me despierto y me dicen que hay una gran contradicción en la Cámara en la conciliación de la reforma política. Katherine Miranda es una gran congresista, valiente y honesta, pero se equivoca gravemente y hace equivocar a la opinión pública. Ni el Gobierno ni el senador Ariel Ávila han metido ningún mico en el proyecto”, indicó inicialmente.

Luego, añadió: “La lista CERRADA no gusta a ‘youtubers’ y ‘vedettes’, que son la excepción en medio de unas mayorías elegidas en el sistema clientelista de la lista abierta. Piensan en ellos, no en acabar el sistema de compra y venta de votos. Esta disposición está desde el principio y ya fue votada en la Cámara. Ojalá reconozcan que no hay mico”.

Ante estas declaraciones, el senador de la Alianza Verde Jota Pe Hernández no se quedó callado y se despachó en contra del líder del Pacto Histórico. Además, aprovechó la coyuntura para manifestar que Barreras está legislando para beneficio propio, tildándolo de “lagarto”.

“Tiene usted toda la razón, Roy Barreras. NO me gusta ni poquito esta nefasta reforma política, reforma que a usted sí le gusta y mucho, porque le garantiza la repartija de avales de su nuevo partido (uno más en su lista) o poder saltar a la embajada que tanto está saboreando”, sentenció el santandereano.