Confidenciales La dura crítica de César Gaviria contra el presidente Duque por visita de la CIDH

Luego de que el Gobierno nacional indicara el pasado lunes estar dispuesto a recibir la visita en Colombia de una misión especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una vez que finalicen las investigaciones de las autoridades pertinentes, el expresidente César Gaviria criticó esa posición.

“Tanto el artículo contra el proceso de paz como no permitir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ingresar a Colombia son un gran desastre internacional sin atenuantes. Quedamos adoptando la misma posición de Nicaragua y Venezuela en lo de la CIDH”, expresó el exmandatario en la tarde del martes.

A Gaviria le inquieta la forma como el presidente Iván Duque maneja la situación que vive Colombia y se pregunta “¿qué tiene que pasar para que al Gobierno le parezca crítica la situación?”

Así lo expresó en una carta pública, en la que cuestionó el viaje de la vicepresidenta y canciller designada Marta Lucía Ramírez a Estados Unidos: “¿A quién vio en Washington nuestra canciller fuera del secretario Almagro? ¿Hablaría con Human Rights Watch? ¿Fue al Departamento de Estado? ¿La recibieron? ¿O le mandaron una razón? ¿Sería que intentaron pedir la cita a través del embajador Santos a quien no quieren en el Departamento de Estado, sobre todo la conversación que le grabaron a él y la anterior canciller? No mencionó que puede haber percepción de que la embajada también ayudó al candidato Trump. No quiero ir mucho más allá”.

El pasado lunes, Ramírez indicó que el Gobierno permitiría una visita de la CIDH, pero no inmediatamente, sino más adelante, una vez que finalicen las investigaciones de las autoridades pertinentes, sobre los hechos que han rodeado las protestas.

En su momento, la alta funcionaria indicó que el país también accederá a la petición del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, pero en las próximas semanas, bajo el mismo argumento que se expuso sobre la visita de la CIDH.

Sin embargo, Gaviria cuestionó esta posición y expresó su preocupación por el momento álgido que vive el país.

“A veces pareciera que al Gobierno no le parece la situación del país suficientemente grave, ¿Qué tiene que pasar para que al Gobierno le parezca crítica la situación? Mientras tanto, algo como un estallido social avanza a pasos agigantados. Por lo que se observa y escucha Buenaventura va a estar pronto como Cali, Pereira también se ve muy preocupante y Bogotá empieza a evolucionar a una situación similar”, escribió.