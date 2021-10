Confidenciales La polémica respuesta del alcalde Jorge Iván Ospina a uno de sus contradictores

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, tiene más de un crítico en su contra. La agudeza de sus contradictores se intensificó tras los desmanes del 28 de abril pasado cuando la capital del Valle se convirtió en epicentro de una batalla campal entre los jóvenes de la primera línea y la fuerza pública. Al mandatario, según la crítica, le faltó mano dura contra los vándalos desde el comienzo y eso le costó a la ciudad.

Jaime Arizabaleta, precandidato a la Alcaldía de Cali por la derecha y uno de sus grandes opositores, protagonizó un video en redes sociales que molestó a Ospina.

Ospina dice que el “Uribismo no lo deja gobernar” aquí nuestra respuesta.



Si el alcalde no va a poder con Cali, que se haga a un lado.



Ayúdenme a que le llegue pic.twitter.com/d61syDdV3u — Jaime Arizabaleta 🇨🇴 (@jarizabaletaf) October 5, 2021

“Cali atraviesa la peor crisis de su historia, mientras esto sucede el Alcalde anda diciendo que el uribismo no lo deja gobernar como si nosotros tuviéramos el poder aquí. ¿Qué tal? Alcalde: ¿es culpa del uribismo que el homicidio se haya aumentado en un 20 por ciento con respecto al año anterior y que hoy estén asesinando a personas al interior de los centros comerciales volviendo a Cali la campeona del sicariato en Colombia y América Latina? ¿Es culpa del uribismo que quieran acabar con el sistema de transporte público?...”, se preguntó el contradictor. “Eso no es culpa del uribismo, es de su mediocridad. Si usted no va a ser capaz de salvaguardar los bienes y la vida de los caleños hágase a un lado”, le pidió.

Ospina, visiblemente molesto, le escribió un mensaje interno a Arizabaleta. “Das risa derrotado. Estás notificado”, le dijo.

@JorgeIvanOspina cali le quedó grande...mande al 80% de los caleños al siquiatra..el que debe ir es UD..alcaldesa.....Tratando de intimidar al próximo alcalde de cali @jarizabaletaf ... pic.twitter.com/Cgom7cxT8G — Ramónr (@Ramnr20) October 6, 2021

La respuesta del alcalde de Cali dejó a más de uno perplejo porque más allá del nivel de la crítica en su contra no es el lenguaje apropiado de un funcionario público contra un opositor. SEMANA conoció que no es la primera vez que el alcalde caleño responde con furia contra Arizabaleta. En junio pasado, en pleno furor de las marchas que iniciaron en abril, le respondió un mensaje en Twitter y lo mandó a buscar al “siquiatra”.