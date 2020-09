Confidenciales Los regaños del moderador del debate a Trump

Las tensiones en el debate de Donald Trump y Joe Biden no fueron solo entre los candidatos. El presentador Chris Wallace, periodista de Fox News y un duro crítico del presidente, regañó múltiples veces a Trump por no respetar los minutos que le correspondían a Biden para responder. También pidió que por favor le dejara formular las preguntas e, incluso, subió el volumen de su voz cuando los candidatos también lo hicieron. Dijo: “Si ustedes lo hacen porque no puedo yo”. Más adelante en el debate, le preguntó a Donald Trump: “¿Te gustaría que cambiaramos sillas?”, cuando el candidato republicano no lo dejaba hablar. Seguramente es uno de los debates más difíciles que ha moderado.