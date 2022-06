Confidenciales María Fernanda Cabal acusa a Gustavo Petro de estar alicorado en su discurso el 19 de junio

María Fernanda Cabal se fue nuevamente lanza en ristre contra el presidente electo, Gustavo Petro, luego de analizar el discurso que el político ofreció el pasado 19 de junio, tras conocerse que fue el ganador de las elecciones desarrolladas ese día.

En conversación con Noticias Caracol, la senadora del Centro Democrático aseguró que, más allá de su rechazo al discurso que dio Petro, lo cierto es que lo que más le molestó fue la forma como se mostró el líder del Pacto Histórico, quien, según Cabal, parecía estar ebrio.

“En general, no me gustó nada. Se notaba como si (Gustavo Petro) estuviera alicorado. Me parece que tiene que guardar las formas. Así ha salido en otros discursos”, expresó Cabal.

#ColombiaDecidió | María Fernanda Cabal: “El discurso del amor, cuando lo dicta un izquierdopata como Petro, suena bastante peligroso. Ellos nunca han enseñado amor, lo que han hecho es dañar las sociedades con la excusa del romanticismo revolucionario” - https://t.co/0Rr4ts0rOv pic.twitter.com/62nfp5scvE — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) June 21, 2022

Asimismo, criticó el mensaje que dio Petro al país en su primer discurso como presidente electo de la nación: “El discurso del amor, cuando lo dicta un ‘izquierdopata’ como Petro, suena bastante peligroso. Ellos nunca han enseñado amor, lo que han hecho es dañar las sociedades con la excusa del romanticismo revolucionario”.

Cabe recordar que desde el primer momento en que se conoció la noticia del triunfo de Petro sobre el ingeniero Rodolfo Hernández, Cabal dijo que formará parte de la oposición en el Congreso de la República, con el fin, según ella, de proteger la democracia en Colombia.