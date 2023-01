Confidenciales “Ministra Irene Vélez, hoy formalmente le pido la renuncia”: el senador David Luna

La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, quedó nuevamente en el ojo del huracán este martes 24 de enero, cuando Caracol Radio reveló que la alta funcionaria habría engañado al país porque presentó un informe sobre reservas de gas en Colombia, al parecer, con cifras que no son exactas. En el documento, al parecer, no tuvo en cuenta las observaciones de algunos de sus funcionarios. La oposición ha visto el tema como una mala jugada por parte de la filósofa, hoy al frente de la cartera.

Visiblemente molesto, el senador de Cambio Radical, David Luna, grabó un video y lo compartió a través de sus redes sociales.

Gravísimo lo que revela @EspinosaRadio; la MinMinas manipuló un informe para engañar a los colombianos y justificar la suspensión de la exploración petrolera. Ministra, NO MIENTAN MÁS, NO IMPROVISEN. Por el bien de nuestro país, renuncie de una vez por todas. pic.twitter.com/9DiJBQEPMl — David Luna (@lunadavid) January 24, 2023

“Señora ministra de Minas, basta de mentiras, basta de seguir insultando la inteligencia a los colombianos, hoy formalmente pido su renuncia. La pido porque ha publicado un informe que no tiene sustento técnico, un informe que señala que Colombia tiene reservas de gas hasta el año 2037, lo cual no está técnicamente probado. Como dijo el periodista Jorge Eduardo Espinosa de Caracol Radio, autor de la investigación, usted incluyó nombres de técnicos del ministerio que no estaban de acuerdo con la publicación”, expresó Luna.

Concluyó “que hoy, ministra, usted le está faltando la verdad a Colombia, a su gobierno, a sus ciudadanos. Por esa razón, debe renunciar”.

Además de Luna, el congresista del Centro Democrático, Juan Espinal, dijo que “lo del Ministerio de Minas y Energía puede ser un presunto fraude a los colombianos. ¡Atentos!”, mientras el exsenador de Dignidad, Jorge Enrique Robledo, aseguró que la ministra Irene Vélez “debe renunciar inmediatamente a su cargo porque sobre petróleo y gas dio cifras que no son ciertas y porque en el informe falsificaron las firmas de la viceministra de Minas y de otro alto funcionario, que no lo firmaron”.

Mientras la inconformidad contra la funcionaria crece como espuma, ella hace presencia en los retiros espirituales del Pacto Histórico que se adelantan entre el 23 y 24 de enero en Paipa, Boyacá.