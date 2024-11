Minsalud: “Gobierno no niega acceso a estados financieros de EPS intervenidas”; vuelve a lanzar críticas a familia Vargas Lleras

En ese sentido, el ministro señaló que “supuestamente la Nueva EPS estaba muy bien administrada, cuando estaba en manos de juntas directivas en los que había hermanos de vicepresidentes de la república y hasta candidatas a la presidencia de la república. Era una junta directiva a la que tuve oportunidad de presentarme el año pasado. Y les pregunté, por ejemplo, qué era eso de más de cuatro billones de pesos de anticipos. No podía entender que se estuvieran dando anticipos”, señaló Jaramillo ante los medios.

Y agregó: “Después entendí que no eran anticipos. Era una forma de pagar un poco a alguien y no pagarle la cuenta completa. En esa reunión que tuve con ellos les recriminé eso. Eran cerca de 4,8 billones de anticipos. Y comenzamos a mirar en detalle qué estaba pasando en la Nueva EPS que aparentemente estaba tan bien administrada. En el año 2022 no presentó pérdidas, en 2023 aparecieron unas pérdidas pequeñas y después nos enteramos de que hay deudas por pagar de más de cinco billones de pesos”.