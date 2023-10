Nicolás Gallardo, candidato a la Gobernación de San Andrés, propone construir 100 parques para prevenir la violencia.

“Por 100 parques no me refiero a parques infantiles, me refiero a escenarios de alto nivel para la práctica del deporte y la actividad física. Es apostar a recuperar escenarios como el Coliseo Rosado, el Polideportivo en Natania, la Pista de Patinaje, el Guangaro, entre otros”, señaló Gallardo, aspirante con el respaldo de los partidos Liberal, Conservador, Cambio Radical y Centro Democrático.