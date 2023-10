El candidato Fabián Oviedo propone revolucionar modelo de transporte y usar la hamburguesa como atractivo turístico en Bucaramanga

Fabián Oviedo es uno de los candidatos a la alcaldía de Bucaramanga, la capital de Santander y una de las ciudades más importantes del país. Dice que se lanza al ruedo porque quiere mejorar la seguridad, la movilidad y darle mayores oportunidades a los ciudadanos.

En conversación con SEMANA, lanzó una llamativa propuesta para incentivar el turismo de Bucaramanga y para que las personas tengan más ingresos. Propone usar la hamburguesa y las salsas tártara y de piña como el principal atractivo turístico de la ciudad y ofrecer toda una oferta gastronómica que transforme el centro de la capital santandereana.

SEMANA: ¿Por qué decidió lanzarse a la alcaldía de Bucaramanga, cuáles son los problemas que hay que resolver de la ciudad?

FABIÁN OVIEDO: Es mi sueño transformar Bucaramanga, soy arquitecto, tengo todo por dar en mi ciudad, la que me ha dado todo, la amo inmensamente, quiero que todos los bumangueses la amemos de la misma manera, que defendamos a Bucaramanga como quizás también los paisas defienden a Medellín. Ese sentido de pertenencia tiene que resaltarse la ciudad, tenemos que potencializarla y volver a ranquearla a nivel nacional.

Fabián Oviedo, candidato a la alcaldía de Bucaramanga. | Foto: Suministrada

SEMANA: ¿Qué propone para resolver la inseguridad en la ciudad?

F.O.: Nosotros salimos a las calles a hacer un ejercicio de manera independiente, a recolectar firmas, fuimos el movimiento con mayor recolección de firmas y respaldo ciudadano. 106.000 bumangueses nos permitieron registrar nuestro movimiento y conocer información valiosa para hacer un diagnóstico real de lo que está pasando en 17 comunas en 3 corregimientos y logramos priorizar 3 temas no míos sino de la gente, seguridad, oportunidades y movilidad.

Vamos a transformar esa inseguridad en tranquilidad. Nos toca implementar mano dura y sin miedo para combatir el delito hasta el último rincón de la ciudad y que no tengan dónde esconderse, que los ciudadanos se vuelvan a sentir protegidos con un alcalde que está con presencia de autoridad en las calles, con seguridad, tecnología, drones, todas las estrategias que podamos implementar, que la Policía vea un aliado estratégico de ellos. No podemos dejar sola a la Policía en su actuar institucional sino hacer grandes esfuerzos. Vamos a trabajar el triángulo de la seguridad, vigilancia privada con gestores de convivencia, en los barrios, en los parques, en las 17 comunas, fortalecidos. Vamos a tener de la mano esos aliados estratégicos que dejamos plasmados en nuestra propuesta a los taxistas de la ciudad, a través de los botones de pánico que nos permitan también ser sus aliados en la calle, pues quien más que ellos mismos que recorren la ciudad mañana tarde y noche que sean aliados de nosotros.

SEMANA: ¿Cómo sería ese apoyo con los taxistas para mejorar la seguridad?

F.O.: En materia de fuerza pública deberíamos tener 1.800 policías y nosotros solo tenemos 800, un hueco con el que no podemos quejarnos sino actuar. Entonces hay que buscar de qué manera se empieza a subir ese déficit y una de las estrategias es que sean los aliados estratégicos los taxistas para tener más ojos vigilantes en la ciudad, que nos permita, con los botones de pánico, reportar lo que esté pasando. Pero nada de esto funciona si nosotros no le damos una segunda línea o un segundo enfoque para ver la seguridad de manera integral, nosotros tenemos que apostarle muy fuerte a la prevención, al desarrollo social y a las oportunidades.

El candidato propone mejorar la movilidad de la ciudad. | Foto: Twitter @JCardenasRey

SEMANA: En materia de tecnología, ¿cómo mejorar la seguridad?

F.O.: Inicialmente con todo el tema de cámaras inteligentes hoy existen cámaras que me permiten tener identificación de rostros, determinar cuando una motocicleta no tiene placas, cuando vienen dos personas sospechosas y eso llega a una central de datos que debe estar muy robusta por parte de la Policía y en articulación con la Secretaría del Interior para poder determinar qué está pasando en la ciudad en materia de seguridad. La tecnología va a ser un aliado muy importante en nuestros próximos cuatro años porque hay muchas herramientas que hoy ya existen pero que no se están aplicando. En Bucaramanga ya están obsoletas porque es una cámara que da imagen pero no hace una identificación que nos permita implementar tecnología los próximos cuatro años.

SEMANA: ¿Cómo se coordinaría con el ganador de la Gobernación?

F.O.: Yo creo que no hay que tener una coordinación solo con la Gobernación sino con todo el área metropolitana. La gente puede estar en Bucaramanga, en Floridablanca, en Girón, Piedecuesta, es una ciudad donde se necesita articulación con los municipios aledaños y ahí también cabe hacer esfuerzos todos como el área metropolitana y la Gobernación de Santander y trabajar en equipo todos para mejorar resultados mucho más efectivos, sobre todo en esas acciones institucionales que acompañan el tema de la seguridad, que no se puede ver simplemente desde las herramientas que existen, la mano dura y el actuar de la Policía. Nosotros acompañamos con prevención social, la gente necesita ingresos en sus bolsillos, entonces la gran pregunta es cómo vamos a potencializar la economía de Bucaramanga para que la gente vuelva y tenga plata.

SEMANA: ¿Qué propone en materia de movilidad, especialmente para reducir el tiempo de los trayectos?

F.O.: Yo estoy hablando de la transformación de Bucaramanga. En el tema de transporte tenemos que transformar la ciudad rápida y sostenible. Tenemos planteado la creación de la nueva empresa de transporte que nos permita generar resultados de conexión y frecuencia, que no exista un solo barrio que no esté conectado como está pasando hoy con Metrolínea, la empresa de transporte que presta el servicio en Bucaramanga. Cuando nosotros logremos trabajar de la mano con los transportadores, articular todas las rutas de buses en los barrios, nosotros empezamos a mejorar la calidad del servicio y ahí estoy planteando: primero, esa empresa no se la vamos a entregar a ninguna concesión privada ni a ningún particular que se enriquezca con el municipio, al contrario, una empresa que sea pública de manera transparente, administrando muy bien los recursos para que con 100.000 pasajeros nos permita a nosotros generar un cierre financiero; no vamos a comprar flota, vamos a rentar los buses de calidad y no lo que pasa hoy que tienen un parque del anillo vial de 200 buses que se están pudriendo al sol y al agua y 37 funcionando solamente en el sistema.

Como alcalde también quiero apostarle a subsidiar los estratos 1, 2 y 3 la tarifa en un 50%, jóvenes estudiantes, adulto mayor y personas con discapacidad 100% en la tarifa y que les permita subirse al bus a cero pesos. De esa manera empezamos a competirle muy directamente a la informalidad que hoy no se compite a la fuerza, al final somos competencia comercial, entonces mejor servicio, mejor precio y las personas van a preferir usar después el bus y yo organizo a través de oportunidades el tema de la informalidad para que ellos se vuelvan operadores de esta nueva empresa de transporte. Yo centralizo todo el transporte de la ciudad y garantizo el servicio.

Vamos a apostarle a un sistema de transporte multimodal donde tendremos la construcción del teleférico de la comuna 14 donde nosotros podemos conectar a más de 63.0000 bumangueses al sistema y hacia el norte de la ciudad tenemos planteada las escaleras eléctricas que suben del norte a la meseta y nos permite conectar a los ciudadanos. Hay un tema muy complejo que es el de las ciclorrutas, algunos trazados que están mal diseñados, que empiezan por la izquierda, van por la derecha, en una sola calle se pasan de lado a lado, esos trazados tenemos que demolerlos, la ciudadanía nunca se apropió de ellos, nunca se concertaron con la comunidad, ni con los comerciantes, ni con los empresarios, entonces hay gente muy molesta en algunas partes de la ciudad con esos trazados de la ciclorruta, entonces vamos a hacer una restructuración de todas las ciclorrutas en Bucaramanga y vamos a demoler las que quedaron mal diseñadas y mal implementadas.

SEMANA: ¿Las va a quitar o va a revisarlas para modificarlas?

F.O.: Están mal diseñadas, mal plateadas y vamos a abrir una nueva conversación que se viene en el Plan de Ordenamiento Territorial en los próximos cuatro años. Ahí vamos a abrir una conversación de las ciclorrutas para apostarle a las nuevas alternativas de transporte pero teniendo en cuenta la opinión de los bumangueses y concertando con ellos mismos cuáles serían los trazados ideales que se pueden lograr para que ellos sientan que las ciclorrutas son de ellos y las utilicen. Hoy eso no está pasando en la ciudad, unas ciclorrutas que lamentablemente no están sirviendo y están utilizándose para otras cosas menos para las bicicletas.

SEMANA: ¿Está de acuerdo con la propuesta del presidente Gustavo Petro de subsidiar el transporte público a través de las facturas de servicios?

F.O.: Yo no creo porque al final termina pagando la gente. Nosotros lo que vamos a hacer es con recursos propios sin entregarle la empresa a ningún privado, sin que nadie se enriquezca con el transporte nuestro, asignarle los subsidios a la gente pagado por el municipio. Cuando la plata no se la roban, la plata rinde y con eso vamos a entregárselo a la misma gente y que ellos sean los beneficiarios.

Oviedo dice que incentivará la educación y el empleo. | Foto: Ernesto Navarro

SEMANA: ¿Cómo trabajará con el presidente Gustavo Petro si llega a ser alcalde?

F.O.: Como alcalde tengo que tener los proyectos listos. Nosotros aquí como bumangueses, más allá de lo político, hay que hacer una gestión de la ciudad. Ellos se comprometieron a que iban a dar los recursos a nivel nacional de manera equitativa y transparente. Hay que tener los proyectos listos y enfocar una ruta clara que nos permita a nosotros, en una reunión con el presidente, decirle que nos ayude a solucionar tres puntos: primero que creo que es una gran necesidad una doble calzada; segundo, recursos para la nueva empresa de transporte; y tercero, las obras complementarias a través de los intercambiadores que tenemos atrasados para ponernos al día en el plan maestro de movilidad que nos pueda gestionar. Hay un bumangués al lado del presidente, que es Carlos Ramón González, no creo que tenga resistencia en apoyar la ciudad a la cual le debe todo igual que yo. Cuando uno logra estructurar proyectos que beneficien a la comunidad, difícilmente se pueden atravesar al desarrollo porque lo que nos importa a todos es poder avanzar como país.

SEMANA: ¿Qué propone en materia de empleo y educación?

F.O.: Primero, es articular unos grandes esfuerzos en todo el tema del sector privado, los empresarios, la academia, la administración municipal. Que logremos nosotros saber dónde están las oportunidades para saber a quiénes tenemos que capacitar y a hacia dónde nos debemos dirigir. Se deben dar unas conversaciones de manera permanente para poder articular esfuerzos. Siento que en Bucaramanga una de las grandes necesidades hoy es poder nosotros potencializar la economía de la ciudad. Hoy no existe identidad de ciudad, hoy no existe una marca territorial que nos permita hacernos notar a nivel nacional, a eso tenemos que apostarle. No tenemos una identidad definida, un gancho que nos permita hacer una estrategia de marketing para llevar personas de otras ciudades a Bucaramanga.

Yo tengo una en mi cabeza, con los mejores de publicidad y mercadeo de la ciudad, con investigaciones serias que nos logren determinar cómo podemos potencializar lo nuestro. Hay una muy valiosa: al hamburguesa, la tártara y la piña. Tenemos la mejor hamburguesa del país. En lo que he viajado de mi vida no he encontrado una mejor que ella. A raíz de ese producto, si logramos potencializarlo, aprovechamos para hacer intervenciones urbanas y recorridos gastronómicos culturales, en el centro de la ciudad que está desperdiciado, hay oro, que no lo han sabido potencializar. Como arquitecto veo la ciudad de diferente manera, tengo una visión muy completa donde nosotros podemos saber del centro como muchas ciudades del mundo, el downtown, que nos permita después de las 7 de la noche, donde hoy brilla la inseguridad y problemáticas sociales, ahí llegamos, lo recuperamos, generamos obras arquitectónicas estéticas y hacer recorridos y ofrecer una gran oferta cultural. El día que haya ingresos en los bolsillos de los bumangueses, la seguridad mejora considerablemente.

SEMANA: ¿Quién es Fabián Oviedo más allá del candidato?