Paloma Valencia culpa al Gobierno del hundimiento de la ley estatutaria de educación: “Incumplió el acuerdo”

La ley estatutaria de educación se hundió formalmente este miércoles, 19 de junio, por falta de trámite. El presidente del Senado, Iván Name, confirmó que la iniciativa no se agendará en la sesión de este 20 de junio, fecha en la que terminará la legislatura.

“No hemos logrado consensos, por lo que no estará en el orden del día, eso quiere decir que sin consensos no se puede tramitar”, dijo Name. “Cuando hay tres ponencias se necesita un acuerdo mínimo y estamos a un día para terminar la legislatura, así que será muy difícil”, sostuvo.