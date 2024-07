Paloma Valencia rechaza la liberación de Salvatore Mancuso: “solo en la cárcel puede ser útil”

Un día más tarde, Mancuso dio una rueda de prensa en la que advirtió que está comprometido con la paz y que ya está en diálogos con el alto comisionado, Otty Patiño, para buscar el camino para aportar. Así mismo, habló sobre su cuestionado rol como gestor de paz. “El señor presidente de la República me designó gestor de paz muy amablemente, cosa que agradezco, la oportunidad para poder trabajar por el país. Básicamente, el levantamiento de órdenes de captura en mi contra se hace porque cumplí, no le debo nada a la justicia colombiana, no le debo nada a la justicia de ningún país del mundo. Así que, ahora que he recuperado la libertad, esa gestoría de paz que me impidieron ejercer por una prolongación ilegal y arbitraria de la privación de mi libertad, hoy empezaré a trabajar en ello”, dijo.