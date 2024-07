Salvatore Mancuso le envió mensaje al expresidente Álvaro Uribe Vélez: “Lo invito a que avancemos”

Pocas horas después de recuperar su libertad, el excomandante paramilitar, Salvatore Mancuso Gómez le envió un mensaje al expresidente Álvaro Uribe Vélez. “Yo lo invito a que avancemos”.

“Al presidente Álvaro Uribe Vélez lo invito a que avancemos, yo vi un trino de él esta mañana que hablaba que me habían dado un beneficio y a otros no, pero esto no es un beneficio. Yo no vengo a tomar retaliaciones y venganzas, en el pasado fuimos aliados, no puedo ocultarlo, él es un hombre con un gran reconocimiento y poder político para avanzar en la paz total. Hoy puede ser uno de los grandes artífices que apoye este proyecto”, dijo Mancuso.

Mancuso, en una rueda de prensa realizada en Bogotá, respondió al trino publicado en la tarde del miércoles por el exmandatario frente a su libertad.

No sorprende la finalidad de la libertad de Mancuso, pero los otros, con 19 años de cárcel, que no se prestan para hacer el juego de “bisagras”, los discriminan y no los reconocen como gestores de paz.



Recuerdo que reconocí como gestores de paz, después de muchos años de… — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) July 10, 2024

“Yo no he recibido beneficios, yo quedé en libertad por pena cumplida. Eran ocho años y quedé 17 años y once meses”, aseveró Mancuso.

Igualmente, anunció que a partir de la fecha empezará con sus labores como “gestor de paz” del Gobierno Petro, principalmente, en la búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto armado.

“Hemos solicitado permiso al presidente Maduro para ir a Venezuela y recuperar los restos de víctimas que están en territorio venezolano”, aseveró el exjefe de las AUC.

Justamente, en la primera rueda de prensa que dio después de recuperar la libertad, el exjefe paramilitar explicó su papel en como gestor de paz en la apuesta del presidente Gustavo Petro. “Quiero comenzar diciéndole a las víctimas de la violencia del conflicto armado en Colombia, de las cuales tengo responsabilidades, y de la cual los hombres y mujeres bajo el mando tuvimos responsabilidades. Que no hay justificación alguna para el daño, para el inmenso dolor y sufrimiento que les causamos, las atrocidades cometidas”, afirmó Mancuso en la convocatoria a medios de comunicación.

Y agregó que, “el señor Presidente de la República me designó gestor de paz muy amablemente, cosa que agradezco la oportunidad para poder trabajar por el país. Básicamente, el levantamiento de órdenes de captura en mi contra se hace porque cumplí, no le debo nada a la justicia colombiana, no le debo nada a la justicia de ningún país del mundo, así que ahora que he recuperado la libertad, esa gestoría de paz que me impidieron ejercer por una prolongación ilegal y arbitraria de la privación de mi libertad, hoy empezaré a trabajar en ello”.

