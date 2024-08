Petro ahora se contradice y sostiene que “las periodistas no son muñecas de la mafia”, pero la sigue embarrando

“ Las periodistas no son muñecas de la mafia, pero la mafia ha tenido periodistas a sueldo, o se nos olvidó ”, escribió Petro este sábado, 31 de agosto, en su cuenta de X.

“ No esperen de mí como defensora del pueblo que justifique el lenguaje discriminatorio o que estigmatiza a las mujeres. Seré coherente: la columna de esta Defensoría del Pueblo es la igualdad. Rechazo toda forma de violencia contra las mujeres”, dijo Marín Ortiz.

“No hay espacio para estigmatizaciones o agravios frente a las periodistas. Nada lo justifica. No somos muñecas ni instrumentos de nadie. Debatamos las diferencias, no violentemos a las mujeres”, detalló la funcionaria en la tarde de este sábado, 31 de agosto.