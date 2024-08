Petro arremetió contra Juan Manuel Santos: lo acusó de “hacerle conejo a la paz” y lanzó agudo dardo a Iván Duque

Para Petro, el exmandatario cometió un error que derivó en un ‘conejo’ a la paz, ya que según el jefe de Estado no estuvo contemplada la reforma agraria en ese polémico proyecto.

“Por eso, no está bien que en el llamado fast track para hacer realidad a través de las leyes, los acuerdos de paz entre la Farc y el Gobierno nacional no hubieran presentado las leyes de reforma agraria”, dijo Petro.

Y agregó: “No está bien porque era el principal punto. Juan Manuel Santos ahí se equivocó porque la primera ley que había que presentar como fast track era la ley de la reforma agraria y no se presentó. Se le puso conejo a la reforma agraria”.

Además, nuevamente atacó a Iván Duque: “Y después no hablo de Duque porque ese ni siquiera pensó en el problema. Hacer trizas la paz significa hacer trizas la reforma agraria”.

“Pero ahora en este Gobierno entonces se nos ponen todos los obstáculos. Entonces se nos dice, por una parte, que no aprueban la ley de la jurisdicción agraria, por ejemplo, y, por otra parte, que el Gobierno no puede resolver los problemas de ocupación ilegal por parte de los terratenientes, algunos políticos entre ellos, de los baldíos y de las tierras bajas, de los playones y de los lugares cerca al agua en Colombia que son baldíos nacionales y que están ocupados en forma expropiatoria por los descendientes del narcotráfico en Colombia”.

“¿Cómo que se nos obliga a que no podamos decirle al narcotraficante esa tierra no es suya porque es un baldío nacional, solo para que se impida que ese baldío nacional se le entregue como ordenan la ley y la Constitución al campesinado pobre de Colombia? Yo no creo que el que haya hecho eso se pueda llamar justo”, dijo.