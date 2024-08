Petro, molesto con medio británico por decir que el príncipe Harry y Meghan Markle al visitar Colombia iban a un país peligroso

Al presidente Gustavo Petro no le gustó para nada el artículo que publicó el medio británico Daily Mail, que criticó la visita que van a realizar a Colombia en los próximos días el príncipe Harry y Meghan Markle, señalando que iban a ir a uno de los países más peligrosos del mundo.

“Los países peligrosos son los que emiten CO2, los países no peligrosos, son los que absorben CO2″, posteó Petro.

“Un ex oficial de protección real británico, que sirvió a la familia de Harry durante varios años, dijo a MailOnline: ‘Han elegido visitar uno, si no el país más peligroso del mundo. Pero nada me sorprende [con Harry y Meghan] estos días””, dice el artículo.