Nadia Blel paró en seco a Petro tras justificar manifestación al frente de su casa: “Incentiva nuevos acosos por sus seguidores”

Petro soltó particular frase: “Quedamos como el pobre Pedro Castillo en una cárcel”, y remató: “Nos dan una patada”. ¿Qué pasó?

“Hoy, algunos congresistas de la coalición de gobierno recurrieron a sus seguidores y montaron una manifestación ilegal, sin permisos, frente a mi residencia. Allí se encontraba mi hijo menor de edad junto a sus amigos. Este acto no solo viola las leyes de nuestro país, sino que también traspasa los límites del derecho legítimo a la protesta, el cual tiene normas y restricciones claras”, dijo la congresista.

Y avanzó en el trino: “Lo que ocurrió es acoso, y como tal debe ser llamado, por su nombre. No es ni decente ni aceptable que se utilice la casa de una persona como escenario para descargar frustraciones o pasiones políticas. La vivienda de cualquier ciudadano es un espacio inviolable, un lugar sagrado para su familia, no un blanco de intimidación”.

“Yo jamás promovería un acto semejante contra nadie, porque entiendo que en la política debe haber límites, y que no todo se vale. Quien apela a este tipo de acciones no solo se desacredita, también pone en riesgo la convivencia democrática”, alertó.

“Los congresistas son representantes del pueblo y no deben temer por dialogar con su pueblo. Debe hacerse de manera tranquila, respetando la intimidad, que es la última trinchera de la libertad, pero hay que dialogar y no cerrar la puerta, todo congresista es responsable de su voto ante su pueblo. Los tiempos de comprar votos, y entonces tratar al elector como simple objeto o sirviente, se acabaron”, dijo el jefe de Estado.

“La consulta nacional es para eso, para abrir el camino tranquilo de la decisión popular en las urnas; no nos eche la culpa por lo que usted misma provocó, senadora Blel”, insistió el mandatario colombiano.

Luego, replicó la congresista con otro mensaje: “Creo en el diálogo y la concertación, por eso mis decisiones en el Congreso son fruto de ese espíritu de oír, ajustar y proponer. Eso no esta en discusión”.

“Lo que reclamo, presidente Petro, es que así como sus hijos menores de edad tienen derecho a no ser acosados en estadios, parques temáticos, el colegio o las redes sociales, entre otros, como lo ha denunciado usted, y sin importar qué decisiones políticas haya tomado usted, mi hijo de tres años tiene el mismo derecho, y no es justificable la agresión organizada y planificada por ninguna razón”, subrayó.

Además, detalló en el mensaje: “Que usted no comparta mis decisiones políticas no es argumento para justificar lo que hicieron congresistas y funcionarios de su gobierno acosando a una familia. Intentar justificarlo entre líneas es incentivar nuevos acosos por sus seguidores. No todo vale”.