Petro señala que referendo por independencia de los departamentos “construiría pobreza en la mayor parte” del país

Esta propuesta persigue el objetivo de que las regiones tengan autonomía fiscal . Es decir, el proyecto no tiene solo la meta de dar independencia a las finanzas de Antioquia (como lo ha planteado el mandatario) sino a todos los departamentos.

Ante ese panorama, el presidente Petro sostiene que “concentrar los recursos en una región es uno de los mayores actos de egoísmo social que se puede hacer en la historia de un país y no es sostenible. El país no lo resistiría. Se está mejor cuando los demás están mejor, no al revés”.