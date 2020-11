Confidenciales ¿Por qué el senador Jorge Robledo no aparece en la encuesta de Invamer?

Confidenciales ¿Por qué el senador Jorge Robledo no aparece en la encuesta de Invamer?

En un trino, el senador Robledo explicó que no apareció en la encuesta de intención de voto porque, sencillamente, no fue incluido en el estudio. “No aparezco en la encuesta de Invamer sobre candidatos a la Presidencia de la República porque mi nombre y fotografía no fueron incluidos en el tarjetón con el que se pidió la opinión”, argumentó el miembro del nuevo movimiento político llamado Dignidad.

Robledo expresó desde principios de este año que tiene aspiraciones presidenciales. Hace pocas semanas le dijo adiós al Polo Democrático. Otros aspirantes que no aparecieron en la encuesta dan la misma explicación de Robledo. No los incluyeron y así es imposible.