¿Por qué hay lentitud en el proceso contra la gobernadora del Chocó en el Consejo de Estado? Nubia Córdoba responde

Sobre este caso, la gobernadora Córdoba dijo que confía en la justicia colombiana y que los magistrados del Consejo de Estado actuarán objetivamente en derecho porque no incurrió en doble militancia.

“En mi caso ya estamos esperando que se defina el tema en la modalidad de sentencia anticipada porque la no necesidad de la práctica de pruebas sino solamente basándose en la demanda y la contestación en pruebas documentales. Estamos demostrando que no incurrí en doble militancia ya que recibí adhesión de candidaturas que podían hacerlo por no tener candidato a la Gobernación”, dijo Córdoba.