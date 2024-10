Presidente de la Cámara de Representantes se defiende de señalamientos por falta de garantías: “Exijo respeto a mi trabajo”

Jaime Raúl Salamanca, presidente de la Cámara de Representantes, se defiende de los señalamientos por no darle garantías a la oposición e independientes en el debate de la reforma laboral. El representante Julio César Triana, de Cambio Radical, reclamó porque no se permite discutir los artículos individualmente.

“Quedan 13 artículos. De estos 13 artículos hay enorme interés por todos. ¿Qué le cuesta, presidente, que discutamos uno por uno? No pase a la historia por la reforma laboral, usted está pasando a la historia por la tiranía. Usted está pasando a la historia, presidente, no por ser el presidente de la Cámara. No, por ser el presidente de un gobierno. Los gobiernos son pasajeros, pero esta institución, llamada Cámara, es permanente. No lo olvide”, manifestó el congresista de oposición.