Presidente Petro lanza grave alerta: minDefensa, Iván Velásquez, no ha podido entrar a Guatemala para la posesión

A esto se le suma una denuncia que realizó el jefe de Estado colombiano a través de su cuenta de X, antes Twitter. El mandatario advirtió que el ministro de Defensa de su Gobierno, Iván Velásquez, no ha podido ingresar al país centroamericano.

Petro explicó que el Congreso de Guatemala no se ha puesto de acuerdo para elegir la junta directiva que se encarga de posesionar al presidente electo, por lo que el evento no se podría llevar a cabo si no se logra este consenso. Además, indicó que al partido de Arévalo le quitaron la personería jurídica.