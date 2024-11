Procuraduría podría investigar a directora nacional de Bomberos por supuesto incumplimiento en atención de la ola invernal

Por tal razón, la solicitud a la Procuraduría está encaminada a que se investiguen las razones de la contratación, ya que existía una urgencia manifiesta. “Al verificar en la plataforma SECOP II cada uno de los contratos suscritos, se evidencia que la Dirección de Bomberos solamente publicó la minuta contractual, no se encuentra un documento alguno que permita verificar la idoneidad de los contratistas, no se realizó una comparación de precios de mercado, no se encuentra la oferta de precios y condiciones de entrega presentada por los contratistas, violando con esto el principio de selección objetiva que debe ser aplicado por todas las entidades estatales sin importar la modalidad de selección. Adicionalmente, no reposan informes de supervisión y/o acta de recibo a satisfacción de los bienes, ni actas de entrega de los equipos especializados y vehículos a los Cuerpos de Bomberos del País, evidenciándose que no se cumplió con la finalidad de la declaratoria de la urgencia”.