Confidenciales “Que vaya buscando puesto”: la advertencia de Mario Hernández a Gustavo Bolívar

Gustavo Bolívar hizo una advertencia en caso de que el precandidato Gustavo Petro no gane las próximas elecciones presidenciales y si el Pacto Histórico no logra la mayoría del Congreso: no se posesionará en la curul del Senado en la que seguramente será elegido.

“Si Gustavo Petro no es presidente y no conseguimos la mayoría del Congreso, no me posesiono”, dijo el senador en entrevista con SEMANA.

Ante esto, el empresario Mario Hernández, quien ha sido un fuerte opositor a las políticas de Petro y sus cercanos, respondió a la declaración que hizo Bolívar y le hizo una advertencia: “Que vaya buscando puesto”, haciendo referencia a que, a su juicio, el precandidato no llegará a la Casa de Nariño.