Confidenciales Rechazan ‘adoctrinamiento’ de colegio de Barranquilla por representación de posesión de Petro

Los estudiantes de un colegio llevaron a cabo una representación de la pasada posesión del presidente Gustavo Petro, durante un acto cívico de la institución.

En el Colegio Oficial Gabriel Márquez, ubicado en la ciudad de Barranquilla, durante un acto cívico que se llevaba a cabo en memoria de la Batalla de Boyacá, se presentó una curiosa representación que generó bastante desconcierto e inconformidad por parte de varias personas que lo denominaron como “adoctrinamiento”.

El acto correspondía a una representación de la pasada posesión y traspaso de mando ocurrida el siete de agosto en la Plaza de Bolívar, mostrando así al presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, seguidos de las Fuerzas Armadas de Colombia.

Las críticas no se hicieron esperar y varias personas se mostraron molestas frente al acto. Por su parte, la Alcaldía de Barranquilla aclaró que no se trata de eso, si no de un acto cívico en conmemoración al siete de agosto, además de que el rector de dicho colegio aseguró que el acto no tenía ninguna intención política y así mismo defendió a la docente que se encargó de la organización de dicha conmemoración.

“Somos respetuosos de la imparcialidad educativa. Aquí no hay adoctrinamiento, tenemos un modelo pedagógico en el que se trabaja por el pensamiento crítico”, aclaró el funcionario, que además aceptó que por parte de la docente quizá pudo haber sido voluble respecto a la organización del acto, pero que en sí este no pretendía persuadir de ningún manera al estudiantado y que, por el contrario, se trataba de la representación de un acto político en la historia colombiana como cualquier otro. “Fue la representación de un hecho más de la vida política del país”, recalcó.