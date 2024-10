Rector de la Universidad Santiago de Cali, Carlos Andrés Pérez, fue condecorado por el Concejo

La entrega de la medalla estuvo a cargo de Carlos Andrés Rueda, presidente del Concejo Distrital de Santiago de Cali y egresado de la Universidad Santiago de Cali, quien destacó la capacidad de gestión del rector y su visión transformadora. En sus palabras, subrayó el impacto positivo de la Universidad en la vida de miles de jóvenes, mencionando: “La Santiago es una máquina de sueños. Ha permitido que muchos de nosotros, que no podíamos costear una matrícula elevada, materializáramos nuestras aspiraciones. Hoy celebramos no solo el liderazgo del doctor Pérez Galindo, sino el esfuerzo de toda una comunidad académica que ha llevado a la Universidad Santiago de Cali a convertirse en un referente en la educación superior del país”.

“Este reconocimiento no es solo para mí, sino para toda la comunidad académica de la Universidad Santiago de Cali. Cada profesor, cada estudiante y cada colaborador ha sido parte de esta transformación. La Universidad no es solo un espacio académico, sino un motor de cambio social que impacta a miles de familias. Mi mayor satisfacción ha sido ver cómo, año tras año, construimos un proyecto educativo más sólido, inclusivo y de calidad. Agradezco profundamente este honor que hoy me otorgan, pero más aún, agradezco la confianza y el respaldo de toda la comunidad santiaguina, que ha sido parte fundamental de este proceso”, expresó el rector.