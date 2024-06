Regreso del Día sin IVA superó la conciliación y pasó a sanción presidencial

El senador Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático, destacó el proyecto. Aseguró que “estimula el comercio y la industria, genera oportunidades y empleo y a su vez tiene un gran beneficio social, pues permite que millones de colombianos adquieran una serie de bienes que de otra manera no podrían comprar ”.

Uribe Turbay manifestó que el presidente Petro debe sancionar la norma, pese a que el gobierno no está de acuerdo con ella. “Llegó la hora de que el presidente, el que cumpla su deber y firme la ley. Si Petro se resiste, sus objeciones que serán discutidas en el Congreso y de no ser aceptadas tendrá la obligación de sancionarlo, y si no lo hace, será el presidente del Congreso quien deba sancionarla”, sostuvo.