Santos confronta al aire a Petro y le dice que se vean de frente para que no se deje meter “ideas sin sentido”

El expresidente Juan Manuel Santos no ha ocultado su preocupación sobre el uso que le quieren dar al acuerdo de paz, pues el excanciller Álvaro Leyva señaló recientemente que el Gobierno de Gustavo Petro está obligado a convocar una constituyente.

Igualmente, el exmandatario puntualizó este martes, 4 de junio, que el jefe de Estado no puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente basado en los acuerdos de La Habana. Asimismo, invitó al líder del Pacto Histórico para que se reúnan personalmente.

“No tengo ningún problema con eso. Le he dicho que nos reunamos porque me preocupa que le estén poniendo ideas en la cabeza que no tienen sentido. Yo estoy más que dispuesto a ayudar al presidente”, manifestó inicialmente en Noticias Caracol.