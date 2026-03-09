Confidenciales

Se avecinan primeros cambios en las Salas de Instrucción y Primera Instancia de la Corte Suprema

Esos órganos fueron creados en 2018 para garantizar el derecho a la doble instancia de aforados.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
9 de marzo de 2026, 5:20 p. m.
Salas Especiales de Instrucción y de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia
Salas Especiales de Instrucción y de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia Foto: GUILLERMO TORRES REINA

El Consejo Superior de la Judicatura abrió oficialmente la convocatoria para realizar los primeros cambios en las Salas de Instrucción y de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, organismos que se crearon en 2018 para garantizar la doble instancia de aforados en Colombia.

Ocho años después de la creación de esas dos salas comienzan los primeros cambios de los magistrados que cumplieron su periodo en la corporación. Por esa razón, el Consejo Superior abrió la convocatoria para reemplazar cinco cargos en la Sala de Instrucción y dos más en la de Primera Instancia.

Presidente de la Corte Suprema de Justicia envió un enfático mensaje para que no se emitan discursos de violencia en las elecciones

Los aspirantes participarán para reemplazar a los magistrados Cristina Lombana, Héctor Alarcón, Francisco Farfán, César Reyes y Marco Antonio Rueda, integrantes de la Sala de Instrucción; mientras que en la otra instancia salen los magistrados Ariel Torres y Jorge Emilio Caldas.

Quienes aspiren a ocupar esos cargos deberán registrarse en la página oficial de la Rama Judicial antes del viernes 20 de marzo, adjuntando todos los documentos que acrediten calidades profesionales y académicas, y demostrar que no tienen ninguna inhabilidad o incompatibilidad.

Confidenciales

Lina María Garrido reacciona a su ‘quemada’ en las elecciones

Confidenciales

La dupla de Cundinamarca que obtuvo tres senadores

Confidenciales

Rodrigo Londoño, excomandante Farc, habla de la derrota de su partido: “Nuestra brega por la paz con justicia social no termina”

Confidenciales

Claudia López y Angélica Lozano no contestan a los llamados de Néstor Morales: “Deben estar de duelo”

Confidenciales

María Fernanda Cabal y su reacción tras el triunfo de Paloma Valencia en la Gran Consulta por Colombia

Confidenciales

Martín Santos reacciona a la desaparición de Comunes, partido de los exguerrilleros: “No están ni en el monte ni en el Congreso”

Confidenciales

Juan Daniel Oviedo sacó más de medio millón de votos en Bogotá

Nación

Entre 2020 y 2025, la presentación de tutelas en despachos judiciales aumentó un 162 %. Derecho a la salud, el más reclamado

Nación

Emergencia en Córdoba: más de 100 funcionarios de la rama Judicial afectados por las inundaciones

Nación

Dos mujeres serán las líderes de la Corte Constitucional: se trata de la nueva presidenta y vicepresidenta

El Consejo Superior hará listas exclusivas de mujeres y listas mixtas para garantizar la paridad de género.