Se avecinan primeros cambios en las Salas de Instrucción y Primera Instancia de la Corte Suprema

El Consejo Superior de la Judicatura abrió oficialmente la convocatoria para realizar los primeros cambios en las Salas de Instrucción y de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, organismos que se crearon en 2018 para garantizar la doble instancia de aforados en Colombia.

Ocho años después de la creación de esas dos salas comienzan los primeros cambios de los magistrados que cumplieron su periodo en la corporación. Por esa razón, el Consejo Superior abrió la convocatoria para reemplazar cinco cargos en la Sala de Instrucción y dos más en la de Primera Instancia.

Los aspirantes participarán para reemplazar a los magistrados Cristina Lombana, Héctor Alarcón, Francisco Farfán, César Reyes y Marco Antonio Rueda, integrantes de la Sala de Instrucción; mientras que en la otra instancia salen los magistrados Ariel Torres y Jorge Emilio Caldas.

Quienes aspiren a ocupar esos cargos deberán registrarse en la página oficial de la Rama Judicial antes del viernes 20 de marzo, adjuntando todos los documentos que acrediten calidades profesionales y académicas, y demostrar que no tienen ninguna inhabilidad o incompatibilidad.

El Consejo Superior hará listas exclusivas de mujeres y listas mixtas para garantizar la paridad de género.