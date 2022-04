Confidenciales Semanas cruciales en torno al litigio por San Andrés

El próximo 21 de abril, la Corte Internacional de Justicia de La Haya dará a conocer su decisión sobre el litigio entre Colombia y Nicaragua por San Andrés en torno al no acatamiento del primer fallo, como lo decidió el Gobierno Santos. Algunas fuentes le dijeron a SEMANA que muy probablemente las cosas para nuestro país no saldrán de la mejor manera. Sin embargo, hay otra preocupación y es que el tema, en medio de la polarización, se convierta en un caballito de batalla en plena campaña presidencial, en la que alguno, por hacerse el célebre, termine dándole la razón al dictador Daniel Ortega. Hay que recordar que este ha sido un proceso de 20 años en el que muchos gobiernos han intervenido. Aquí no debería haber divisiones y todos los políticos y candidatos deberían tener una sola camiseta puesta: la de Colombia.