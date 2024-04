“Tengo las “boobies” grandes porque estoy amamantando a mi hijo de 9 meses”, la insólita explicación que tuvo que dar Martha Peralta ante violentos ataques

Inexplicablemente, quienes más escribieron contra la congresista guajira fueron mujeres y ella, quien además es la presidenta del Partido Mais, no tuvo otra alternativa que salir a pararlos en seco.

Y contó: “Tengo las ‘boobies’ grandes porque estoy amamantando a mi hijo de nueve meses, es increíble que deba salir a explicarlo. Qué difícil es para las mujeres hacer política y ocupar espacios de poder, qué difícil es para las mujeres cuando decidimos empoderarnos y luchar por los intereses de la gente y no de los negociantes”.

Según Peralta, “se desesperan porque no nos vendemos así, sus ataques bajos, machista y racistas no se detienen, pero así la violencia política no pare, acá seguiremos firmes luchando por un varadero cambio en Colombia”.