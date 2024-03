Senadora del Pacto Histórico dice que error del gobierno Petro es la desconexión con las regiones: “Necesitamos menos ministros en los escritorios y más en las provincias”

Martha Peralta es senadora, además presidenta del partido político Mais, que hace parte del Pacto Histórico, la coalición que lidera el presidente Gustavo Petro. Quienes la conocen tienen claro que es una guajira directa, sin rodeos, que no tiene problema en defender las iniciativas del Gobierno Nacional, pero también no ahorra esfuerzos en criticar lo que no le parece bien.