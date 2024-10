La Superintendencia Nacional de Salud había encargado para esa tarea a Rigoberto Osuna García en una resolución publicada el 14 de agosto de este 2024, pero su elección desencadenó una puja judicial debido a que los demandantes consideraron que no se tuvo en cuenta la lista de elegibles a ocupar ese cargo al momento de elegir al agente interventor.

“A pesar de la designación, se identificó que Rigoberto Osuna García no formaba parte del Registro de Interventores, Liquidadores y Contralores (Rilco), lo que fue confirmado en un oficio del 19 de septiembre de 2024. El superintendente justificó su designación a través del mecanismo excepcional previsto en la Resolución 011467 de 2018. No obstante, existe la falta de motivación adecuada en la designación y la no aplicación de las causales del mecanismo excepcional”, se lee en la demanda presentada contra la designación del agente interventor de la Supersalud.