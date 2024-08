Escándalo: gobernador de Caquetá se va con toda contra el ministro de Salud y hace graves acusaciones; “nos hicieron cambiar los pliegos a su acomodo”

Intervención de la Supersalud

“Persecución del ministro”

“Yo creo que el ministro está cobrándome mis posturas políticas. He hecho comentarios de orden público y no me voy a callar, no puedo ser cómplice del sufrimiento”, dijo. Esa zona del país pasa por el peor momento de la extorsión y, apalancados por el cese al fuego, los grupos armados se han fortalecido.