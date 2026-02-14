¿Una guerrilla detrás? No se descarta ninguna hipótesis en el asesinato del empresario Gustavo Aponte

Un hecho hasta ahora desconocido puede ser una pieza clave y fundamental en el esclarecimiento del asesinato del empresario Gustavo Andrés Aponte y su escolta Luis Gabriel Gutiérrez, ocurrido el pasado miércoles 11 de febrero en el norte de Bogotá. SEMANA confirmó que hace unos meses las autoridades en el Casanare obtuvieron información que apuntaba a que la víctima mortal estaba siendo objeto de extorsiones.

Felipe Arias, amigo de Gustavo Aponte, revela las amenazas que padecía el empresario antes de ser asesinado saliendo del gimnasio

Inicialmente, los indicios apuntaban a que se trataría de delincuencia común. Sin embargo, otros hechos dan cuenta de que se trataría de un grupo criminal más organizado. Los investigadores se preguntan, en ese sentido, si el ELN podría estar detrás de las extorsiones y el doble crimen.