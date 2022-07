Confidenciales “¿Ya están retrocediendo?”: la molestia entre petristas con congresistas del Pacto Histórico

“¿Ya están retrocediendo en sus propuestas?”, “¿ahora que gozan los privilegios dicen que no se puede?”, “estoy indignado”. Estas son algunas de las expresiones que influenciadores petristas han lanzado contra congresistas del Pacto Histórico y la Alianza Verde por el anuncio de que el proyecto de reducción de salarios de los congresistas no les aplicaría a los actuales parlamentarios.

La idea de la propuesta, según explicó el senador Gustavo Bolívar, es modificar el régimen salarial de los parlamentarios para que se le ponga un tope que por ahora sería de 25 salarios mínimos mensuales.

Actualmente, los senadores y representantes a la Cámara devengan cerca de 34 salarios mínimos.

Sin embargo, el senador Bolívar aclaró que lo más seguro es que esta reforma en materia salarial para los congresistas se tendría que presentar con aplicación a partir de 2026, es decir, no afectaría a los actuales parlamentarios.

Lo anterior para evitar que, tal como ha ocurrido en anteriores oportunidades, los actuales congresistas se declaren impedidos a la hora de debatir este proyecto.

“Estamos viendo complicado que esta reforma tenga aplicación inmediata, porque es cuando aparecen las leguleyadas de los congresistas diciendo que no puede legislar en causa propia, es decir, yo no puedo bajarme el salario y tampoco me lo puedo subir porque entro en un conflicto de interés; entonces lamentablemente el consejo de los juristas que hemos consultado es que esta aplicación no se podría dar antes de 2026″, explicó el senador del Pacto Histórico.

El asunto no cayó bien en un sector del petrismo. “Estoy profundamente indignado. ¿Cómo es posible que quienes se hicieron elegir con la promesa de reducir los salarios del Congreso, reducir las vacaciones y pagar los viáticos ahora están diciendo que se hará en el siguiente período? ¿Ya están retrocediendo en sus propuestas?”, aseguró el tuitero y seguidor de Petro, David Rozo, conocido como Do Izquierdo.

Una posición similar expuso Fabián Carpio, conocido en redes como Físico Impuro y uno de los tuiteros más influyentes del petrismo: “Hicieron campaña diciendo que acabarían con los privilegios a congresistas: altos salarios, vacaciones de cuatro meses, gastos de representación y camionetas blindadas, y ahora que gozan los privilegios dicen que no se puede”.