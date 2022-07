Congresistas tramitarían reforma de reducción de salarios, pero que no les afecte a ellos

El Congreso de la República nuevamente tendrá que entrar a discutir iniciativas que buscan reducir los amplios privilegios de los que gozan los parlamentarios en Colombia.

Así quedó claro con el paquete de reformas, anunciado por los senadores Gustavo Bolívar e Iván Cepeda, así como por la representante Catherine Juvinao, que incluye reducir las vacaciones de los congresistas, limitarles el número de periodos que se pueden reelegir y hacer más riguroso el régimen de pérdida de investidura.

Sin embargo, el asunto que más llama la atención es el que tiene que ver con la disminución de salarios de los congresistas. La idea de la propuesta, según explicó el senador Bolívar, es modificar el régimen salarial de los parlamentarios para que se le ponga un tope que por ahora sería de 25 salarios mínimos mensuales.

Actualmente, los senadores y representantes a la Cámara devengan cerca de 34 salarios mínimos.

Sin embargo, el senador Bolívar aclaró que lo más seguro es que esta reforma en materia salarial para los congresistas se tendría que presentar con aplicación a partir de 2026, es decir, no afectaría a los actuales parlamentarios.

Lo anterior para evitar que, tal como ha ocurrido en anteriores oportunidades, los actuales congresistas se declaren impedidos a la hora de debatir este proyecto.

Según explicó Bolívar, generalmente los senadores y representantes se declaran impedidos cada vez que se debate sobre su salario, al considerar que se está legislando en causa propia.

“Estamos viendo complicado que esta reforma tenga aplicación inmediata, porque es cuando aparecen las leguleyadas de los congresistas diciendo que no puede legislar en causa propia, es decir yo no puedo bajarme el salario y tampoco me lo puedo subir porque entro en un conflicto de interés, entonces lamentablemente el consejo de los juristas que hemos consultado es que esta aplicación no se podría dar antes de 2026″, explicó el senador del Pacto Histórico.

Bolívar aseguró, además, que si esta reducción del salario se aplica desde ahora “podrían llover demandas porque hay congresistas que se endeudan sobre la base de lo que van a ganar. Por decir algo, yo sé que en los cuatro años voy a ganar 1.300 o 1.400 millones de pesos, entonces sobre eso me endeudo y no es una buena regla de juego llegar a decirles que ya no van a ganar 1.400 sino 1.000 millones, entonces podrían llegar demandas”.

Justamente lo que se busca evitar es lo ocurrido en 2018 con un proyecto, nacido tras la consulta anticorrupción, que buscaba congelarles el salario a los congresistas hasta 2022 y a partir de este año se les disminuía el salario a máximo 25 salarios mínimos.

En esa ocasión, 36 de los 38 miembros de la Comisión Primera de la Cámara se declararon impedidos para discutir la iniciativa, al considerar que había un conflicto de interés porque estaban legislando sobre su propio salario. Esto llevó al hundimiento de la reforma.

Eso sí, según dijo Bolívar, lo que se buscará es que al menos durante estos cuatro años se congele el salario de los congresistas.

Otras reformas

Además de la reducción de salarios, Cepeda, Bolívar y Juvinao tienen listas otras iniciativas que buscan poner en cintura a los congresistas.

Una de ellas es la de limitar la reelección indefinida de los congresistas, estableciendo un límite de tres periodos. Con esta medida se busca lograr una renovación gradual del Congreso que dé lugar al surgimiento de nuevos liderazgos, y ponga fin a los congresistas “atornillados” que tienden a crear redes de clientelismo y corrupción al interior de la institución.

Así mismo, se busca reducir a la mitad el periodo de vacaciones de los parlamentarios. Actualmente el receso legislativo es de cuatro meses, la idea es que ahora sea solo de dos.