Como dijo la canciller de Alemania, Angela Merkel, la humanidad no enfrentaba una situación global de tal magnitud desde la Segunda Guerra Mundial. En aquel momento, con la creación de la Organización de las Naciones Unidas en 1945, se convino que el mundo enfrentaría las crisis posteriores bajo la premisa de la cooperación internacional. Sin embargo esta declaración de intenciones se ha corroído con los años; la Guerra Fría no fue más que la continuación velada de las disputas de Estados Unidos con la Unión Soviética, durante una época en la que el mundo se globalizó mientras las potencias mundiales se fortalecían para su bienestar particular. En la posguerra los países aliados salieron con sus arcas favorecidas por la disputa, pero de la actual emergencia seguramente ninguno quedará bien parado.

La última coyuntura que sacudió económicamente al mundo fue la crisis financiera de 2008, y la percepción de la ayuda internacional era diferente. En poco más de una década, la disposición para colaborar parece estar hundida sin remedio. Como le dijo a SEMANA Louise Fox, especialista en economía y desarrollo global del Instituto Brookings, “El contraste de la situación actual con la recesión de 2008 y 2009 no podría ser mayor. El G20 fue el eje del debate económico para resolver aquella crisis. En la actual pandemia, el G7 no puede ni siquiera emitir un comunicado que tenga impacto mundial. Esto demuestra que el sistema de cooperación internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial se ha desmoronado en la última década. Trump, el ‘brexit’, etcétera, son solo síntomas de un malestar de vieja data”.