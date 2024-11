Colombia está próxima a terminar la sexta semana desde que el primer caso de coronavirus fue identificado. Desde entonces, el número de contagiados y muertes continúa creciendo en forma exponencial.

El informe más reciente del Ministerio de Salud indica que para este jueves 16 de abirl el país suma un total de 144 muertos y 3.233 contagiados, mientras que el de recuperados es de 550.

El número de fallecidos informados hoy fueron 13, y corresponden a:

- Hombre de 61 años en Buenaventura. Comorbilidades: obesidad

- Mujer de 55 años en Palmira. Comorbilidades: artritis reumatoidea

- Hombre de 70 años en Tumaco. Comorbilidades: diabetes

- Hombre de 63 años en Bogotá. Comorbilidades: enfermedad cardiaca

- Mujer de 97 años en Bogotá. Comorbilidades: epoc y HTA

- Hombre de 76 años en Bogotá. Comorbilidades: hipotiroidismo

- Hombre de 72 años en Bogotá. Comorbilidades: ninguna

- Mujer de 97 años en Bogotá. Comorbilidades: Alzheimer, HTA y epoc

- Mujer de 69 años en Palmira. Comorbilidades: HTA y diabetes

- Hombre de 77 años en Peirera. Comorbilidades: revascularización miocárdica con uso de marcapasos, HTA, epoc e hipotiroidismo

- Hombre de 67 años en Villavicencio. Comorbilidades: epoc

- Hombre de 40 años en Cali. Comorbilidades: trastorno afectivo bipolar, extabaquismo y obesidad

- Hombre de 60 años en Cali. Comorbilidades: ninguna.

En cuanto al número nuevo de contagios, la cartera de Salud informó 128, ubicados en el país de la siguiente manera: Bogotá (43), Valle (27), Magdalena (8), Santa Marta (8), Cartagena (8), Antioquia (7), Huila (5), Meta (5), Santander (3), Caldas (2), Cauca (2), Nariño (2), Córdoba (2), Tolima (1), Cundinamarca (1), Cesar (1), Atlántico (1), Barranquilla (1) y Boyacá (1). Así las cosas, las principales zonas afectadas siguen siendo Bogotá, Valle del Cauca y Antioquia.

La autoridad sanitaria también informó que este jueves se procesaron 3.457 pruebas. En las últimas semanas no se ha logrado llegar a un equilibrio en esta cifra, pues según el Instituto Nacional de Salud (INS) los nuevos laboratorios habilitados en el país no se encuentran trabajando a su máxima capacidad. Esto tiene que ver con que Colombia está condicionada a la disponibilidad de insumos como reactivos, que debe importar de otros países y hoy son muy escasos. Panorama nacional Los datos del INS también indican que para este 16 de abril los casos sin nexo epidemiológico representan más del 43 por ciento del total de contagiados y ya superan con creces al número de importados (24,8 por ciento) y relacionados (31,92 por ciento). A hoy, más de 1.300 personas desconocen cómo se contagiaron, lo que aumenta la posibilidad de que no hayan sido detectadas a tiempo y que tampoco haya podido evitarse su contacto con más ciudadanos. En ese sentido, el ministro de Salud Fernando Ruiz reconoció este jueves que en el país puede haber cerca de 12 mil casos positivos que aún no se han diagnosticado y uno de los retos es aumentar al máximo las pruebas rápidas que ayuden a detectar en el menor tiempo posible esos nuevos casos. Otra de las grandes preocupaciones en este momento son las condiciones de bioseguridad del personal sanitario. Ya van dos muertes confirmadas y son 5 los nuevos médicos afectados por la covid-19 a nivel nacional. Varias organizaciones denuncian la escasez de elementos de protección personal, entre ellos tapabocas, máscaras y guantes; así mismo, denuncian discriminación por parte de la ciudadanía.

Mientras tanto, los datos del INS indican que, de los más de 3.100 contagiados, 69 por ciento se encuentra en aislamiento en casa, 11,36 por ciento está hospitalizado, 3,72 por ciento está en cuidados intensivos y cerca del 10 por ciento se ha recuperado.

Debido a que el país no ha logrado aún un equilibrio en la curva epidemiológica, la cartera de Salud confirmó esta semana que el 27 de abril no terminará la cuarentena. La estrategia del Gobierno será permitir la salida a partir de ese día de algunos sectores económicos, pero la mayoría de la ciudadanía no podrá regresar a las calles con normalidad.

¿Qué pasa en el mundo?

A nivel mundial, el número de contagios sigue aumentando: al día de hoy van más de 2.127.873 casos confirmados, 141.454 muertos y 540.575 recuperados. Los países más afectados por la pandemia son: Estados Unidos, Italia, España y Francia. En este último, el coronavirus ha dejado al menos 33.327 muertos, de los cuales muchos ocurrieron en residencias para ancianos.

El gigante norteamericano, por su parte, registra para este 16 de abril más de medio millón de casos confirmados (653.825) y los estados de Nueva York, California y Washington son los más afectados, siendo Nueva York la ciudad con la línea más ascendente del mundo hasta el momento.

España e Italia, mientras tanto, luchan por salir a flote del punto más crítico de la epidemia. Italia ya supera los 22.000 fallecidos, mientras que España llegó a los 19.130.