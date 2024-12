Por eso la cama debe quedar tendida sin una arruga. Para moverlos tenemos una sábana de movimiento con la que manejamos al paciente más fácil. Todos esos detalles que no son de atención, marcan la diferencia. Debemos estar pendientes de los mismos equipos y los tubos que quedan debajo de un brazo para que no queden marcas. Son muchas las cosas que nosotras como auxiliares hacemos para la comodidad del paciente.

En la UCI la mayoría están intubados, pero uno tiene que atenderlos como si estuvieran despiertos, hablarles, el hecho de estar intubado no significa que ni escuchen, ni oigan ni vean. Más en este momento porque ahora somos solo nosotros los que les decimos "su familiar vino y le trajo esto". Tenemos muchas especialidades, aunque no las estudiemos porque nos convertimos en psicólogos y nos compenetramos con el paciente y hacemos “amistad” con ellos, así ellos no contesten en ese momento. Solo nos tienen a nosotros y no podemos ignorar a la persona que está ahí.