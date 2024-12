Alemania reporta más de mil muertes por coronavirus en las últimas 24 horas

En el inicio de este 2021 la pandemia de coronavirus sigue creciendo en Europa a gran velocidad. Este miércoles Alemania reportó 1.019 muertes y 36.537 nuevos casos positivos, apenas un día luego de que en ese país se prolongaran hasta fin de mes varias restricciones, como el cierre de colegios y comercios no esenciales.

El martes, la canciller Angela Merkel anunció el endurecimiento de medidas, como la prohibición de reuniones privadas, que a partir de ahora solo pueden incluir a una persona que no viva en el mismo domicilio.

Considerada como una “buena alumna” europea en la gestión de la primera ola de la pandemia, Alemania tiene ahora problemas para contener el virus, en particular en los Lander de la ex República Democrática Alemana (RDA).

“Gran fracaso”

Citada como ejemplo antes del verano, Alemania, donde emergió un movimiento contra las mascarillas y adversarios de las vacunas, adeptos de teorías conspirativas y militantes de extrema derecha, no ha logrado desde septiembre tomar medidas eficaces para frenar el coronavirus.

Angela Merkel, cuya popularidad sigue siendo muy alta un año antes de su salida de la cancillería, no logró imponer medidas más estrictas a principios del otoño en regiones que estaban muy preocupadas por la pérdida de la actividad económica.

Aunque el ritmo de vacunación es mucho más rápido que en muchos países europeos, en particular Francia o España, muchas voces critican la supuesta lentitud.

El 44% de los alemanes no estaría convencido de la estrategia de la campaña de vacunación , contra el 40% que piensa lo contrario, según un sondeo de Civey.

Críticas en el seno del Gobierno

“¿Por qué la Comisión Europea encargó por adelantado tan pocas dosis de vacunas? Y ¿por qué Alemania no encargó algunas partes de las dosis no reclamadas por la UE?”, se pregunta en particular Scholz en este mensaje revelado por Bild.