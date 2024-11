La ivermectina no alivia los síntomas leves de la covid-19, según un nuevo estudio de Jama

Un estudio realizado en Cali, Colombia, analizó los efectos de la ivermectina en 476 pacientes adultos contagiados con el virus de la covid-19 con enfermedad leve y síntomas durante siete días o menos. El estudio demostró que aquellos pacientes contagiados con síntomas leves, que tomaron el medicamento, frente a los que eran tratados con placebo, no mejoraron significativamente.

“Los hallazgos no apoyan el uso de ivermectina para el tratamiento de la covid-19 leve, aunque pueden ser necesarios ensayos más grandes para comprender los efectos de la ivermectina en otros resultados clínicamente relevantes”, dijo el estudio publicado en la revista médica Jama .

En un comunicado, la farmacéutica negó rotundamente que exista evidencia científica que permita afirmar que el producto tiene efectos positivos en el tratamiento de la covid-19. Del mismo modo, dejó en claro que no hay base científica en cuanto a un posible efecto terapéutico contra el coronavirus de estudios preclínicos, que no hay evidencia significativa de actividad clínica o eficacia clínica en pacientes con la enfermedad covid-19 y que en la mayoría de los estudios que se han realizado hay una preocupante falta de datos de seguridad.

Sobre su uso en Estados Unidos, la compañía especifica que “la ivermectina está aprobada en los Estados Unidos bajo la marca Stromectol, medicamento indicado para el tratamiento de la estrongiloidiasis intestinal (es decir, no diseminada) debida al parásito nematodo Strongyloides stercoralis y para el tratamiento de la oncocercosis debida al parásito nematodo Onchocerca volvulus ”.

Sin embargo, si bien un estudio australiano publicado en abril de 2020 observó una eficacia in vitro (en laboratorio) de la ivermectina contra el virus SARS-CoV-2, esta no está demostrada en el hombre, puesto que hasta ahora los ensayos fueron limitados y con muchos sesgos.

Además, muy a menudo los tratamientos in vitro no pueden trasladarse al ser humano, especialmente porque no pueden administrarse las mismas concentraciones de medicamentos.