Con su poder de convocatoria mermado, partidos de su coalición negociando con el gobierno por su lado y las fuertes críticas por fotografías suyas junto a individuos señalados de ser paramilitares en Colombia, el "presidente encargado" atraviesa semanas turbulentas y no pocos cuestionamientos.

Juan Guaidó , quien lidera la oposición desde el 23 de enero y llegó a ser la gran esperanza de los detractores del chavismo durante este año, no se encuentra en su mejor momento político. Así lo reconocen, a su manera, propios y extraños.

Luego vino la "avalancha humanitaria" de febrero, organizada desde Cúcuta (noroeste colombiano), en la que los 20 camiones cargados con cientos de toneladas de donaciones internacionales no lograron cruzar la frontera debido al cerco que puso Maduro.

En medio de los problemas por los que atraviesa, todavía cuenta con el apoyo mayoritario de los partidos contrarios al chavismo y hace poco pidió a los venezolanos "prepararse para continuar la lucha para lograr el objetivo" a través de nuevas acciones. ¿Recuperará la iniciativa y el poder de convocatoria con este nuevo llamado cuando hay voces que señalan que no pasa por su momento de mayor popularidad ni mucho menos?

Cuando abril estaba por terminar, Guaidó anunció la " Fase Final de la Operación Libertad " y una vez más llamó a la población a manifestarse en Caracas. Al lado de Leopoldo López, su mentor político recién liberado, y con una multitud en las calles de Caracas, Guaidó no logró el objetivo de cercar a Nicolás Maduro en Miraflores.

Por ello, Torrealba añade que el jefe actual de la oposición es " el único político venezolano que pudiera ser la cara de una propuesta de cambio democrático " y que la Asamblea Nacional es la institución con más legitimidad para ser parte de ese proceso. Pese a ello, advierte el entrevistado, "eso no es eterno y puede agotarse".

"Ciertamente este no es un buen momento para Juan Guaidó"

"Ciertamente no es este el momento de mayor ebullición del respaldo social a Guaidó. (...) Desde el punto de vista del respaldo popular, este no es el mejor momento para él, pero sigue teniendo un capital político muy importante", indica el activista, quien es uno de los artífices de que el líder opositor haya llegado a la Asamblea Nacional.

El exsecretario general de la coalición opositora Mesa de Unidad Democrática (2014-2016), Jesús "Chúo" Torrealba, explicó a BBC Mundo que hasta este punto la efervescencia era visible en las calles, algo que ya no es tan notorio en estos momentos. "Ya no se ven esas protestas multitudinarias".

El 16 de septiembre de anunció la firma de un acuerdo entre el oficialismo y miembros de la oposición. EPA/BBC.

Así lo explica el diputado opositor Timoteo Zambrano, miembro del partido Cambiemos, uno de los frentes políticos que decidió firmar el acuerdo presentado el 16 de septiembre junto a autoridades del gobierno bolivariano.

El entrevistado cuestiona que la cúpula que acompaña a Juan Guaidó optara por mantener una línea política dura en lugar de concentrarse en los problemas cotidianos de la población y comenzar a lograr resultados tangibles.

"En su momento hubo mucha oferta y no se concretó nada. No se consiguió algo con lo que la gente pudiera resolver sus problemas. Al final uno ve que no hay realizaciones concretas", indica Zambrano a BBC Mundo.

El diputado interpreta así la paulatina merma en el poder de convocatoria del jefe de la oposición y cómo partidos como el suyo comenzaron a plantearse nuevas alternativas.