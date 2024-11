" Hay una política de confinamiento como medida de protección contra la pandemia y en eso podemos estar de acuerdo . Lo que pasa es que el presidente Duque expide una norma que confina más a los que somos mayores de 70 años. Ahí hay de entrada una medida discriminatoria. Esto tiene algo que es muy irritante y es que dicen que esto es para proteger a los viejitos, a los abuelitos, lo dicen de forma peyorativa y discriminatoria . No es que nosotros seamos un mayor riesgo para los demás, aunque tenemos más riesgos en ciertas circunstancias. Entonces aquí hay una cosa que me parece absolutamente retorcida y es que que nos den el trato de muebles viejos o de jarrón chino que no se sabe dónde ponerlo . Hay una frase de Ángela Merkel que es muy buena y que dice que esto es éticamente inaceptable. Es una agresión que puede matar a mucha gente, porque hay cosas que vienen relacionadas como la soledad y pueden ser muy dañinas para muchas personas".

"Es evidente que hay una política de cuidado con la que estamos de acuerdo. Aqui no estamos hablando de que todo el mundo está confinado y los mayores de 70 años quieren salir a la calle, esa no es la realidad. El virus está ahí. Yo estoy exceptuado por el hecho de ser congresista, y no estoy litigando en causa propia. Lo que digo es que no somos un factor de riesgo para los demás y nos tenemos que cuidar como se cuida todo el mundo. Hay millones de personas en las calles, cada día hay más y más, y ahora nos dirán que el éxito depende de que los mayores de 70 años no salgan. El único problema de salud no es el coronavirus, hay problemas de salud mental. Estoy en las mejores condiciones, pero entiendo la situación de mucha gente. Esto parece una norma de protección y cariño, pero tiene un impacto social durísimo y por eso en Francia la echaron para atrás. Yo no he salido a la calle, me estoy cuidando con todo el rigor y seriedad".