Título original: Logan’s Luck

Año: 2017

Director: Steven Soderbergh

Guión: Rebecca Blunt

Actores: Channing Tatum, Adam Driver y Riley Keough

Duración: 118 min

En 2013 el director Steven Soderbergh anun-ció que se retiraba del cine para dedicarse a leer, ver películas y pintar al óleo. La noticia se regó porque Soderbergh es un director reconocido, ganador de la Palma de Oro de Cannes por Sexo, mentiras y video (1989) y del Óscar por Traffic (2001), que además de hacer películas exitosas a menudo se encarga, bajo seudónimo, de la fotografía y de la edición de sus proyectos.

El anuncio tenía algo extraño: parecía contradecir la energía de sus cintas recientes, un deseo de experimentar y de gozarse las posibilidades del medio nada común en el cine con grandes estrellas de Hollywood.

Pero quizás más extraño aún que su retiro sea este regreso en La estafa de los Logan que, si bien conserva la frescura formal y la rapidez de su trabajo más accesible, tiene algo genérico. ¿En serio esto tiene la fuerza de convencer a alguien decidido a reemplazar los rodajes por pinceles y libros de retomar la cámara? (Aunque bueno, en realidad el anuncio del retiro fue exagerado: en ese tiempo dirigió dos temporadas de la serie de televisión The Knick para Cinemax y fue camarógrafo, productor y editor de Magic Mike XXL).

Este filme es básicamente una revisión de los golpes criminales ingeniosos que dan impulso a la serie de Ocean’s 11 que el mismo Soderbergh convirtió en una franquicia glamorosa, solo que trasteados al Estados Unidos blanco y económicamente deprimido en Carolina del Norte, donde Millie, Jimmy y Clyde Logan (interpretados, respectivamente, por Riley Keough, Channing Tatum y Adam Driver) viven en relativa pobreza.

Acá también hay un objetivo con mucho dinero (un autódromo de la Nascar) y una disección metódica y elegante del golpe, que Soderbergh captura con un par de chispazos sorpresivos y un elegante sentido del humor general. Especialmente bueno es el papel de un experto en explosivos (interpretado divertida y amenazantemente por Daniel Craig) que deben liberar brevemente de una cárcel.

Es una película que transcurre en pleno territorio Trump, de camiones poderosos aunque destartalados, mansiones de mal gusto e incertidumbres económicas y existenciales, pero al ver la cinta se pensaría que no hay ningún conflicto cultural en ebullición por estos días.

Y surge la pregunta: ¿en serio canceló su jubilación anticipada para mostrar que ahí no pasa nada? Y no, quizás no sea esa la razón. En entrevistas, Soderbergh señaló que La estafa de los Logan es un experimento de distribución directa, en la que todos quienes trabajan en ella cobran lo mínimo a cambio de un porcentaje de lo que recaude en la taquilla de Estados Unidos, evitando la intermediación de los grandes estudios.

Es un objetivo loable que podría permitirles a autores reconocidos establecer un sistema de trabajo más justo con todos los participantes en los rodajes. Pero, a juzgar por el resultado acá, este sistema más riesgoso económicamente también puede hacer que estos directores mantengan al mínimo los riesgos estéticos o temáticos que le darían sentido a semejante innovación.

CARTELERA

El viaje ** 1/2

Cinta que se imagina teatralmente el viaje de dos rivales de la Irlanda dividida que desembocó en los acuerdos de paz de 2006.

BIFF ****

El Bogotá International Film Festival llega a su tercera edición con una rica programación internacional. Octubre 13 al 18.

Blade Runner 2046 ***1/2

La continuación de la película de ciencia ficción de 1982 retoma sus preocupaciones con los recuerdos y la identidad adicionándole una fuerte dosis de melancolía.

Cézanne **1/2

Retrato de la relación, a lo largo de las décadas, entre el pintor Paul Cézanne y el escritor Émile Zola.